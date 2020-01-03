تعرّف على ضوابط وإجراءات إثبات «الهوية العقارية»

صحيفة الخليج الالكترونية

حدّدت وزارة العدل ضوابط وإجراءات إثبات الهوية العقارية وفقًا للاتفاقية التي وقعتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية بما يناسب متطلبات رؤية المملكة 2030.

وتهدف اتفاقية إثبات الهوية العقارية إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والشفافية واعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض، بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها.

ما هو رقم الهوية العقارية؟

وأضافت الوزارتان رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة، وهو رقم خاص يُعطى للملكية العقارية ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات، إذ يصدر لكل عقار على حدته، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيقها من وزارة العدل.

كما اتّفقت الوزارتان، على الربط الإلكتروني للمهامّ ذات الصلة بعمل الوزارتين، تيسيرًا للعمل، وضمانًا لسرعة الإنجاز، وفقًا لبيان مشترك، أمس الخميس.

ما هي المعايير والضوابط اللازمة لإثبات الهوية العقارية؟

ومن أهم المعايير المعتمدة التي حدّدتها وزارة العدل واللازم توفرها للتحقق من الملكية العقارية: التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلوّ العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك مع طبيعة العقار، بحسب موقع الوزارة الرسمي.

وحدّدت وزارة العدل ضوابط عدة للتحقق من الملكية العقارية متمثلة في: أن لا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وأن لا يقع العقار في مجاري السيول وبواطن الأودية.

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إجراءات إثبات الهوية العقارية

وأتاحت الوزارتان خدمة التحقّق من الملكية العقارية لغرض التخطيط إلكترونيًّا، ويستطيع المستفيدون الراغبون في تخطيط الأراضي الخام الدخول على موقع وزارة العدل وتقديم الطلب إلكترونيًّا.

وتقضي قواعد خدمة الحوكمة الجديدة الرد على المستفيدين خلال 16 يوم عمل كمتوسط بعد أن كانت الإجراءات في السابق تستغرق مددًا أطول، بحسب وزارة العدل.

ومن ثم يتم إبلاغ المستفيد برسالة على جواله باعتماد الطلب والتوجّه لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليقوم المستفيد بعدها بتصدير قرار مساحي من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة وتقديمه إلكترونيًا من خلال بوابة “بلدي”.

وبعد ذلك توجِّه وزارة الشؤون البلدية والقروية القرار إلى الأمانة والبلدية المعنية إلكترونيًّا، وخلال 16 يوم عمل كمتوسط، يتم إصدار الهوية العقارية وإبلاغ المستفيد برسالة على جواله، ليتوجه بعدها إلى كتابة العدل المعنية ويتسلّم الصك المحدّث رقميًّا بالهوية العقارية للمخطط.

فوائد إثبات الهوية العقارية

وبذلك تختصر هذه الخدمة على المستفيد الذي كان سابقًا يتردد بين الجهتين لإكمال إجراءات تخطيط المخطط وإكمال الأوراق إلى إجراء إلكترونيّ متكامل وربط مباشر ودون ورق بين الوزارتين لضمان إكمال الإجراءات خلال المدد المحددة.

كيف تتم متابعة تنفيذ اتفاقية إثبات الهوية العقارية؟

قررت الوزارتان تكوين لجنة توجيهية دائمة منهما برئاسة وكيل وزارة العدل، للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، لمتابعة تنفيذ المهامّ المتفق عليها، وتذليل أية معوّقات تُواجهها، وكذلك تكوين فرق مساندة، تتضمن مهامها رفع تقارير دورية عن سير العمل.