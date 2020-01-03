وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم والآداب برابغ، عن توفر وظائف (معيد) شاغرة للرجال والنساء، للعام الدراسي 1441هـ، وهي تخصصات: لغة عربية (للرجال)، الاتصال أو الإعلام (عدد وظيفتين للرجال)، علوم الأحياء- علم الحيوان (عدد وظيفتين للرجال)، الفيزياء (عدد 4 وظائف للجنسين)، الكيمياء (عدد وظيفتين للرجال)، اللغة الإنجليزية- اللغويات (للرجال)، الرياضيات (للرجال).

واشترطت الكلية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا، أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

Advertisements

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS أو ما يعادلها (يستثنى من ذلك تخصص اللغة العربية- الاتصال أو الإعلام)، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة قدرات الجامعيين، أن لا يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل، أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري المقدم من القسم.

وأشارت إلى أن لتخصص الفيزياء: أن يكون المتقدم قد أنهى تدريب في مجال الفيزياء لا يقل عن (40 ساعة) للطلاب، وللطالبات لا تقل عن (60 ساعة)؛ لافتة إلى أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من: وثيقة التخرج والمعادلة في حال الحصول عليها من الخارج- كشف درجات معتمد– السيرة الذاتية- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات.

وفي السياق نفسه، ما يثبت حصول المتقدم على تدريب في مجال فيزيائي لا يقل عن 40 ساعة للطلاب ولا تقل عن 60 ساعة للطالبات (خاص بتخصص الفيزياء) إن وجدت، (للطلاب) إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي مبنى رقم (4) غرفة رقم (211-4)، ص.ب 344 – رابغ 21911، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، و(للطالبات) إلى مكتب وكيلة الكلية بشطر الطالبات مبنى رقم (5) غرفة رقم (402)، ص.ب 344 – رابغ 21911، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 24 /5 /1441هـ وحتى 22 /6 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.