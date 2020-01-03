شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يعقد جلسة استثنائية يوم الأحد لبحث الضربة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمان العراقى، اليوم الجمعة، إنه سيعقد جلسة استثنائية يوم الأحد لبحث الضربة الجوية التى نفذتها الولايات المتحدة فى بغداد وأسفرت عن مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى وأبو مهدى المهندس القيادى فى فصيل عراقى مسلح. ودعا رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذى وصفه بأنه انتهاك للسيادة.

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