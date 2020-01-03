شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يقرر تمديد الفصل التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقى، اليوم الجمعة، تمديد الفصل التشريعى الأول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة؛ نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضحت رئاسة النواب - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قرار تمديد الفصل التشريعى جاء وفقا للمادة 58 من الدستور، مرجعة السبب إلى "الظروف التى تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضى بتشكيل الحكومة الجديدة".