السعودية تدعو لأهمية ضبط النفس تفادياً لتفاقم الأوضاع بالمنطقة

اسماء السيد - الرياض: دعت السعودية، اليوم الجمعة، إلى أهمية ضبط النفس بعد الأحداث الأخيرة في العراق، وذلك لتفادي تفاقم الأوضاع بالمنطقة.
وقال مصدر مسؤول في بيان، إن "السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذَّرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".
وأضاف المصدر: "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن السعودية وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس، لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".
وأكدت السعودية على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".
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