شكرا لقرائتكم خبر عن سناتور جمهورى أمريكى: سليمانى كان يخطط لانقلاب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع السناتور الجمهورى الأمريكى مارك روبيو، اليوم الجمعة، عن قرار الرئيس دونالد ترامب قتل القائد العسكرى الإيرانى الكبير قاسم سليمانى قائلا على تويتر إن سليمانى كان يسعى للسيطرة على العراق واتخاذه منصة للهجوم على الولايات المتحدة.

وقال روبيو على تويتر "بتوجيهات من الزعيم الأعلى الإيراني، كان سليمانى يخطط لانقلاب فى العراق".

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وأضاف دون أن يذكر مصادر "كان يعمل على إفساد وتهديد السياسيين واستغلال موارد العراق وجلب قوة عسكرية كبيرة موالية له فى مسعى لجعل العراق منصة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا".