تقارير إيرانية: نقل جثمان سليمانى إلى طهران وإقامة موكب جنائزى بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية رسمية إيرانية بأنه سيتم نقل جثمان الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، الذى لقى مصرعه فى وقت سابق اليوم الجمعة خلال غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد إلى العاصمة الإيرانية طهران غدًا السبت. ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن وسائل إعلام إيرانية رسمية قولها إنه ستتم إقامة موكب جنائزى للجنرال سليمانى فى مدينتى كربلاء، والنجف العراقيتين قبل أن ينقل الجثمان إلى أرض الوطن.

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