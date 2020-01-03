الكويت تدعو مواطنيها للابتعاد عن النعرات والانقسامات‎

الكويت/ الخليج 365

دعت الحكومة الكويتية، الجمعة، مواطنيها إلى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات والانقسامات.

جاء ذلك في بيان صادر عن طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية.

كما يأتي عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، ما فجّر مواقف متباينة، سواء على المستوى الشعبي أو بعض النواب.

وقال المزرم إن "الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة، والأحداث الأخيرة وانعكاساتها على المنطقة".

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وشدد على "اتخاذ الحكومة الاجراءات القانونية كافة تجاه ما يمس الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الأوضاع الراهنة".

وشدد على "إيمان الحكومة التام بحرية الرأي والتعبير، وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة".

ودعا "المواطنين إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وممارسة حقوقهم بما لا يمس أمن البلاد ويسيء إلى مكونات المجتمع، والابتعاد عن نشر الإشاعات والأخبار غير الصحيحة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بعد منتصف ليل الخميس.

وتفاقم العملية من التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة، بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

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