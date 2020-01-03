جوبا.. انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

جوبا/ الخليج 365



انطلقت الجمعة، في جوبا عاصمة جنوب السودان، المفاوضات بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية- شمال، بقيادة مالك عقار، تمهيدا للوصول إلى سلام في مناطق النزاعات.



جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي السوداني، الجمعة، اطلعت عليه الخليج 365.



وترأس وفد الحكومة التفاوضي عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، ومن الحركة الشعبية، رئيسها مالك عقار، بحضور الوسيط من دولة جنوب السودان.



وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت الحركة الشعبية- شمال، بقيادة عقار رؤيتها التفاوضية للاتفاق الإطارى بشأن ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) إلى الحكومة الانتقالية.



سبق ذلك توقيع الحكومة وحركة عقار، على اتفاق إطاري لمعالجة القضايا الإنسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).



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ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية- شمال"، الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



وتعاني "الحركة الشعبية، انقسامات حادة، بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة عقار.



وبدأت جولة مباحثات جديدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، في 10 ديسمبر الماضي.



وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.‎



وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

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