السودان.. تعزيزات عسكرية تصل غرب دارفور لاحتواء الاقتتال

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن حاكم غرب درافور السودانية عبد الخالق بدوي، الجمعة، وصول تعزيزات عسكرية إلى الولاية، لمنع الانفلات الأمني واحتواء اقتتال قبلي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

والإثنين، تفاقمت الأوضاع على نحو "خطير" بولاية غرب دارفور، عقب احتداد نزاع، اندلع الأحد، بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شبان القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين.

وفي تصريحات إعلامية، قال بدوي إن "اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، تواصل جهودها من أجل تسوية تداعيات العنف القبلي".

وأضاف أن "اللجنة تعتزم الوصول إلى حلول نهائية لرتق النسيج الاجتماعي، واستتباب الأمن وتعزيز الاستقرار المستدام في الولاية".

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كما أشار أن اللجنة التقت وفدين من قبيلتي "المساليت" و"العرب" المتنازعتين كل على حدة، بهدف جمعهما مع بعض للتوافق على وثيقة، تلزم كل الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار الاستقرار في الولاية.

والخميس، أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني تحويل 48 جثة إلى المشرحة، وإجلاء وإسعاف حوالي 241 جريحا، في أحداث مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

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