الناتو: نتابع عن كثب مستجدات مقتل سليماني بالعراق

أنقرة/ الخليج 365
قال وكيل المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ديلان وايت، الخميس، إن الحلف يتابع عن كثب مستجدات مقتل قاسم سليماني في هجوم أمريكي بالعراق.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وايت، للأناضول، أكد فيه أن حلف الناتو على اتصال وثيق مع المسؤولين الأمريكيين في ضوء المستجدات الراهنة.
وأكد وايت أهمية أمن أفراد حلف الناتو ضمن المهمات التدريبية في العراق.
وأوضح أن حلف الناتو سيواصل تفقد البيئة الأمنية واتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الإطار.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.
فيما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده ستنتقم من الهجوم الأمريكي، معلنا حدادا لثلاثة أيام في إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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