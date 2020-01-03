أردوغان وماكرون يبحثان المستجدات في ليبيا وسوريا

أنقرة/ الاناضول بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية والمستجدات في ليبيا وسوريا. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، إن مباحثات أردوغان وماكرون جاءت في اتصال هاتفي. واوضحت أن المباحثات تضمنت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وعلى رأسها ليبيا وسوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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