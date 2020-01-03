المغرب: مطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

طالب حقوقيون وسياسيون بالمغرب، الجمعة، السلطات بالبلاد بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية في البلاد.

جاء ذلك في رسالة وجهت للحكومة، وتدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، اطلع عليها مراسل الخليج 365.

التجمع العالمي الأمازيغي (غير حكومي)، دعا في رسالة موجهة إلى الحكومة إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية في البلاد

فيما طالب عمر بلافريج البرلماني عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد (معارض)، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية.

وفي سؤال كتابي أرسله بلافريج للحكومة، قال إنه "بعد اعتراف دستور 2011 بالأمازيغية كلغة رسمية ، فإنه حان الوقت لإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية".

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كما طالبت رقية الدريب الناشطة الحقوقية، في تدوينة عبر فيسبوك بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة في بلادها.

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة المغربية ، الحسن عبيابة، إن الحكومة لم تناقش المطلب المتعلق بإقرار بداية السنة الامازيغية عيدا وطنيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس أن "أي قرار حول هذا المطلب، سيتم الاعلان عنه في حينه".

ويطلق الأمازيغ على رأس السنة الأمازيغية اسم “إيض يناير” (ليلة يناير)، وهو يوافق 13 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

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