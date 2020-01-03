الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
طالب حقوقيون وسياسيون بالمغرب، الجمعة، السلطات بالبلاد بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية في البلاد.
جاء ذلك في رسالة وجهت للحكومة، وتدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، اطلع عليها مراسل الخليج 365.
التجمع العالمي الأمازيغي (غير حكومي)، دعا في رسالة موجهة إلى الحكومة إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية في البلاد
فيما طالب عمر بلافريج البرلماني عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد (معارض)، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية.
وفي سؤال كتابي أرسله بلافريج للحكومة، قال إنه "بعد اعتراف دستور 2011 بالأمازيغية كلغة رسمية ، فإنه حان الوقت لإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية".
كما طالبت رقية الدريب الناشطة الحقوقية، في تدوينة عبر فيسبوك بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة في بلادها.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة المغربية ، الحسن عبيابة، إن الحكومة لم تناقش المطلب المتعلق بإقرار بداية السنة الامازيغية عيدا وطنيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس أن "أي قرار حول هذا المطلب، سيتم الاعلان عنه في حينه".
ويطلق الأمازيغ على رأس السنة الأمازيغية اسم “إيض يناير” (ليلة يناير)، وهو يوافق 13 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: مطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.