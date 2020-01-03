تركي يصنع مجسما للطفل السوري "أيلان"

وان/ نجاة هزار/ الخليج 365

صنع مواطن تركي بولاية "وان" جنوب شرقي تركيا، مجسما للطفل السوري "أيلان كردي" (ثلاثة أعوام)، الذي أثارت صور وفاته غرقا على السواحل التركية، حزنا وتعاطفا على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح التركي "جزمي فضلة"، لمراسل الخليج 365، الجمعة، أنه صنع التمثال بحديقة منزله من الثلوج المتساقطة بالولاية، تذكيراً بمعاناة السوريين من الحرب الدائرة في بلدهم، والعذاب الذي يعيشه اللاجئين.

وأضاف أنه استخدم الثلوج والطلاء الزيتي في تشكيل التمثال الذي يذكر بالطفل أيلان الذي لفظته أمواج البحر إلى شاطئ مدينة بودروم التركية بعد غرق قاربهم المطاطي المتجه إلى اليونان بطرق غير شرعية.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول 2015، عثرت فرق خفر السواحل التركية على جثّة الطفل أيلان مع 11 آخرين، بينهم شقيقه ووالدته، الذين لفظتهم أمواج البحر الى شاطئ مدينة "بودروم" في ولاية "موغلا"، بعد غرق قاربهم أثناء التوجه إلى اليونان بطريقة غير شرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.