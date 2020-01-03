الجيش العراقي يعتبر الهجوم الأمريكي خرقا للسيادة

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365



نددت قيادة العمليات المشتركة العراقية، باغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، واعتبرته خرقا لسيادة العراق.



وقتل سليماني والمهندس، و8 أشخاص آخرين برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.

ونعى نائب قائد العمليات المشتركة (تتبع للدفاع) عبد الأمير رشيد يارالله، أبو مهدي المهندس وعدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي.

وأضاف في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نستذكر دوره الكبير في عمليات التحرير في مواجهة عصابات داعش الإرهابية".



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وشدد بالقول: "بالوقت الذي ننعى فيه قائداً عراقياً وبطلاً قارع الإرهاب بكل شجاعة، نؤكد أن ما حصل هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروجاً واضحاً عّن مهام القوات الأمريكية المحددة لمكافحة داعش وتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية".



ويمثل مقتل سليماني والمهندس، تصعيداً كبيراً بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء والأربعاء، احتجاجاً على قصف الولايات الأمريكية لكتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً وإصابة 48 آخرين بجروح في محافظة الأنبار (غرب).



وقالت واشنطن إن قصف الكتائب جاء رداً على على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين قتل خلال أحدها مقاول مدني أمريكي قرب مدينة كركوك شمالي العراق.



ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

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