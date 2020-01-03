تحليق كثيف لطائرات أمريكية فوق أجواء العراق

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365حلقت طائرات مقاتلة أمريكية وأخرى بدون طيار، الجمعة بكثافة فوق أجواء العراق فيما دخلت القوات الأمريكية بالبلاد حالة الإنذار القصوى، وفق مصدر مطلع في وزارة الدفاع العراقية.

وتأتي هذه الإجراءات خشية هجمات انتقامية على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في الدفاع، إن "طائرات مقاتلة أمريكية وأخرى بدون طيار تحلق بكثافة فوق أجواء العراق منذ ساعات الفجر".

وأضاف المصدر أن التحليق يتركز على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنود أمريكيين، وخاصة قاعدة عين الأسد الجوية (الأنبار/ غرب)، وقاعدة بلد الجوية (صلاح الدين/ شمال)، وقاعدة "كي وان" (كركوك/ شمال).

وأشار المصدر العراقي إلى أن القوات الأمريكية في القواعد العسكرية العراقية دخلت حالة الإنذار القصوى، خشية شن هجمات انتقامية لمقتل سليماني والمهندس.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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ويمثل مقتل سليماني والمهندس تصعيداً كبيراً بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجاً على قصف الولايات الأمريكية لكتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً وإصابة 48 اخرين بجروح في محافظة الانبار غربي العراق.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

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