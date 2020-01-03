هوك : سليماني كان يخطط لهجوم وشيك

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، “كان يخطط لهجوم وشيك”.
وأضاف هوك أن “الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخرج سليماني من المعركة، وهذا إنجاز كبير”.
وأشار إلى أن “سليماني كان على لائحة الأمم المتحدة للممنوعين من السفر”.
وأوضح هوك أن الجنرال الإيراني “تسبب بمعاناة كبيرة في اليمن”، و”مد الحوثيين بالسلاح لمهاجمة السعودية”.
ولمح إلى الدور الذي لعبه سليماني في شن هجمات “باليمن وسوريا والعراق ولبنان”.
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