عبد المهدي يندد بقتل سليماني.. ويدعو البرلمان لجلسة طارئة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-SKYNEWSARABIA GRAB رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ندد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الجمعة، بقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، داعيا البرلمان لعقد جلسة طارئة. وقال عبد المهدي في بيان: "ندين بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الإدارة الأميركية على عملية اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى". وذكر أن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا "يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا". وتابع: "القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية، يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم". ردود فعل إيرانية على مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق مقدم من رويترز انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي رئيس وزراء غينيا بيساو السابق إمبالو يفوز بالرئاسة ومنافسه يشكو من تزوير أعلنت مفوضية الانتخابات في غينيا بيساو فوز رئيس الوزراء السابق عمر سيسوكو إمبالو في الانتخابات الرئاسية لكن منافسه شكا من عمليات تزوير وتعهد بالطعن على النتيجة أمام المحكمة العليا. Reuters

محتجون عراقيون يغادرون محيط السفارة الأمريكية بعد احتجاجات انسحب أنصار فصائل عراقية مسلحة تدعمها إيران من محيط السفارة الأمريكية يوم الأربعاء بعد قيامهم باقتحامه ورشق المبنى بالحجارة في احتجاجات استمرت ليومين. وجاء الانسحاب بعد ارسال واشنطن قوات إضافية وتهديدها بالانتقام من طهران. Reuters

البابا فرنسيس يعتذر عن ضرب يد امرأة جذبته بشدة اعتذر البابا فرنسيس عن ضرب يد امرأة بغضب عندما قبضت على يده بشدة وجذبته إليها قائلا إنه خرج عن شعوره وضرب "مثالا سيئا" في هذا الموقف وانتهز قداس العام الجديد لتوجيه إدانة مباشرة لاستغلال النساء في العصر الحديث . Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO ردود فعل إيرانية على مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة وأردف: "هذا خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأميركية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة تنظيم داعش، ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية". ووجه رئيس الوزراء العراقي المستقيل "دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته". واغتيل سليماني والمهندس في ضربة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يندد بقتل سليماني.. ويدعو البرلمان لجلسة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.