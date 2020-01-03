ميليشيات الحوثي تتوعد بـ"رد سريع ومباشر" بعد مقتل سليماني

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توعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بـ"رد سريع ومباشر"، بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قدم محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف باسم اللجنة الثورية العليا للميليشيات المتمردة في اليمن، التعازي للمرشد الإيراني علي خامنئي والقيادة السياسية في العراق وإيران.

فيديو لوصول عسكريين أمريكيين إلى الكويت وسط توتر شديد في المنطقة

من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي البرلمان التركي يوافق على تقديم دعم عسكري الى ليبيا يشمل إرسال قوات صادق البرلمان التركي الخميس على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري الى ليبيا لدعم الحكومة التي تعترف بها الامم المتحدة في طرابلس. وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد ان طلبت الحكومة الليبية المساعدة من انقرة بسبب تعرضها لهجوم من قوات المشير خليفة حفتر منذ نيسان/ابريل. وتندرج هذه المبادرة في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي جرى التوصل إليه بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. ويسمح هذا الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل. وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج المعترف بها أممياً ولكنّها تواجه هجوماً يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر. وكان على الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلت خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق. وهذا هو فحوى المذكرة التي رفعت الاثنين إلى البرلمان. غير أنّ متابعين للشأن الليبي يتساءلون ما إذا كانت تركيا تنوي إرسال جنود إلى ليبيا أو أن تواجدها هناك سيقتصر على إرسال "مستشارين عسكريين" دعماً لحكومة الوفاق. ويوم أمس الأربعاء، أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي "مستعد"، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحدد وفقا لـ"تطورات الميدان". وأضاف أنّ أنقرة تأمل في تبني البرلمان للنص الخميس، ما يمنح تفويضا للجيش لمدة عام. وأعلن أنّ "المذكرة التي سيناقشها البرلمان تحمل أيضا رسالة سياسية. فبعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه وقال "سننسحب، ونوقف الهجوم"، فحينها لماذا نذهب إلى هناك؟". بالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير حدودي مع تركيا، مثل سوريا، فإنّ انتشارا تركياً في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا. وبرغم أنّ موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإنّ مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس التركي يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات حفتر الساعية منذ نيسان/ابريل إلى السيطرة على طرابلس. وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء لافتتاح خط أنابيب إلى جانب نظيره التركي، وهي فرصة لهما للتباحث في الملف الليبي. وكانت تركيا قد سرّعت تطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق بتوقيعها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الاتفاق العسكري الأمني وآخر مرتبط بترسيم الحدود البحرية. وأثار الاتفاق الثاني غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت. وباتت تركيا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط حيث تنضوي دول مثل اليونان وجمهورية قبرص ومصر ضمن جبهة واحدة. ورأى غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت يوم الأثنين، أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق مع أنقرة يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما الى المجال البحري". وكان تصويت البرلمان التركي مقررا الأسبوع المقبل غير أنّ الحكومة طلبت تقديم موعده بسبب الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق في طرابلس. Euronews (Ar)

شاهد: اندلاع حريق جديد في مصنع للبطاريات في نيودلهي انهار مصنع في نيودلهي الخميس على إطفائيين كانوا يحاولون السيطرة على ثالث حريق كبير يضرب العاصمة الهندية خلال أقل من شهر، كما أفاد مسؤولون. وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من رجال الإطفاء بجروح، فيما بقي أحدهم عالقاً لسبع ساعات في مصنع للبطاريات، بعد الاعلان عن الإنذار من الحريق، وفق متحدث باسم خدمات الطوارئ. ووضعت أجهزة الطوارئ في حالة استنفار خاصة بعد سلسلة كوارث خطيرة في الأسابيع الأخيرة. وقتل 43 شخصاً في حريق ضرب مصنعاً للحقائب في 9 كانون الأول/ديسمبر، فيما قتل 9 آخرون في حادث آخر. وتمت تعبئة أكثر من 150 إطفائياً لمكافحة حريق في مقاطعة بيراغارهي في نيودلهي بعد إعلان حالة الإنذار فجر الخميس. وأفيد عن ارتفاع ألسنة النيران إلى أكثر من عشرة أمتار. وكان الإطفائيون يحاولون السيطرة على حريق في داخل المصنع حين وقع انفجار في جزئه الخلفي الذي انهار مطلقاً أدخنة سوداء سامة. وغالباً ما تندلع حرائق في الهند، نظراً لضعف التخطيط المدني في البلاد، والتراخي في إنفاذ قواعد السلامة. Euronews (Ar)

من هو ملك "الواقيات الذكرية" الذي اكتسب شهرة واسعة في كينيا؟ أحدث رجل كيني ضجة في بلاده حتى لقب بـ "ملك الواقي الذكري" وذلك لمحاولته نشر الثقافة الجنسية وسط مجتمع يرى التحدث في هذا الموضوع أمرا محرما. ويقوم ستانلي ناغرا الذي يرتدي قبعة وبذلة عسكرية حمراء اللون مكتوب عليها "إفريقيا -ملك الواقيات" بالتجول ليلا في شوارع العاصمة نيروبي بهدف توزيع الواقيات بالمجان. ويقصد ناغرا بسيارته المحملة بعشرات العلب من الواقيات الشوارع المعروفة بانتشار الدعارة فيها أو تجارة الجنس. ويتعاون نياغرا مع منظمة كينية غير حكومية تنشط في مجال البحث وتوفير الدعم للمصابين بفيروس الإيدز وتحمل اسم "ليفربول التطوعية للاستشارة والتحاليل". وتوفر المنظمة لنياغرا الواقيات الذكرية التي يوزعها على الأشخاص الذين يلتقي بهم في الشارع خاصة من فئة الشباب، كما يقدم نصائح وتوجيهات تعنى بالثقافة الجنسية السليمة ودون مخاطر. وتعد كينيا من بين الدول التي تشهد انتشارا واسعا لمرض الإيدز الذي ينتقل في كثير من الأحيان عبر العلاقات الجنسية. ووفقا لبحث قامت به جمعية فيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز "أفرت"، فإنه يوجد في كينيا 1.6 مليون شخص مصاب بالفيروس. أكثر من نصف الإصابات ضحاياها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا. ويقول نياغرا الذي تطوع بهدف زرع ثقافة الممارسة السليمة للجنس دون مخاطر "نشعر أن من المهم للغاية منح الناس خيارًا، إذ يعتبر الواقي الذكري أحد الخيارات الأولى المتاحة لتجنب الإصابة بالمرض". وأضاف "عندما نتكلم عن الإيدز يجب التكلم عن الجنس لأن أغلب المصابين به أنتقل إليهم عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب، لكن التحدث عن الجنس هو أحد الأمور المسكوت عنها في إفريقيا، ورأيت أن أتبنى طريقة أقدم بها المساعدة للأشخاص الذين لا يستطيعون التكلم في الموضوع". وينتشر مرض نقص المناعة المكتسبة بشكل كبير في الجزء الجنوبي من القارة السمراء حيث يصاب ما لا يقل عن 10 في المائة من سكانها بالمرض على غرار دول مثل بوتسوانا وملاوي وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO فيديو لوصول عسكريين أمريكيين إلى الكويت وسط توتر شديد في المنطقة Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال إن "هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".

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ولم تكشف الميليشيات المتمردة طبيعة الرد الذي هددت به، أو الجهات المستهدفة به.

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، تحصل ميليشيات الحوثي على دعم كبير من طهران، ساعدها على السيطرة على مدن يمنية أهمها العاصمة صنعاء.

وقتل سليماني والمهندس و10 أشخاص آخرين، في هجمة بطائرة مسيرة تبنتها واشنطن، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بينما كانا في طريقهما إلى الخروج من مطار بغداد.

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