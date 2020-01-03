شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان عن مقتل سليمانى: أمريكا أطاحت بالرأس الكبيرة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، على مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، أثناء سير موكبهما فى أحد شوارع بغداد صباح اليوم الجمعة، برسالة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "الحقيقة أن إيران قامت بإعتداءات عديدة ضد أمريكا.. ماذا تنتظر إيران سوى الرد القاسي عليها من دولة تحملت الكثير، ولما قررت أطاحت بالرأس الكبير في الإرهاب".

ضاحى خلفنا يدعم عملية اغتيال قاسم سليمانى

وأكد ضاحى خلفان، أن المنطقة ستكون أكثر استقرار لو انتهى نظام الملالى فى إيران، وأعقبه شباب إيرانى معاصر، وغرد قائلا: "كم كانت المنطقة ستكون مستقرة لو أن ملالي إيران ينفدون، ويأتي بعدهم شباب إيراني معاصر يملك روح التآلف مع المجتمع الدولي والإنساني.. الشعب الإيراني المعذب أكبر من قاسم سليماني".

تعليق ضاحى خلفان على مقتل قاسم سليمانى

وشهد العاصمة العراقية بغداد، اليوم، قصف موكب قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، أثناء سير موكبهما فى أحد شوارع بغداد صباح اليوم الجمعة، وأعلن الحرس الثورى الإيرانى والتلفزيون الرسمى العراقى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس.

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فيما أعلن متحدث باسم الحشد الشعبى العراقى مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى وأبو مهدى المهندس القيادى بالحشد الشعبى العراقى فى ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولى فى وقت متأخر أمس الخميس، واتهم أحمد الأسدى، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبى، التى تنضوى تحت لوائها فصائل تدعمها إيران، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليمانى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

بدأت العملية الأمريكية، فجر الجمعة، باستخدام طائرات مستهدفة عدداً من قيادات وأعضاء فى الحشد الشعبى، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقى، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثورى فى مطار بغداد الدولى، ثم استهدفت الضربات الأمريكية المكان بقصف صاروخى، تسبب بمقتل سليمانى ومسؤول مديرية العلاقات فى الحشد محمد الجابرى، ومسؤول الآليات حيدر على، وغيرهم.