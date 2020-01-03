شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مظاهرات فى الأردن ضد قرار الحكومة باستيراد الغاز من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر مئات المواطنين فى الأردن اليوم الجمعة ضد قرار الحكومة باستيراد الغاز من إسرائيل ورفع المتظاهرون لافتات " غاز العدو احتلال" تعبيرا عن رفضهم القاطع لاستيراد الغاز من تل أبيب، وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الأربعاء الماضى عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، وقال شتاينتس في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" :"نعلن من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن لتصبح إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها مُصدرة للطاقة".

جانب من المظاهرات Advertisements

غاز العدو احتلال

لافتات

مظاهرات فى الأردن

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