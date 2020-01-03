شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق عشرات الطائرات الأمريكية فوق مبنى قاعدة "عين الأسد" الجوية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقت عشرات الطائرات الأمريكية فوق مبنى قاعدة "عين الأسد" الجوية، اليوم الجمعة، بعد ساعات من استهداف رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى من قبل طائرات مسيرة أمريكية، وقال مصدر أمنى - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن القوات الأمريكية أوعزت إلى عشرات الطائرات الحربية والمسيرة بتنفيذ طيران مباشر وعلى مدار 24 ساعة فوق مبنى قاعدة عين الأسد الجوى بناحية البغدادى بقضاء هيت غربى الأنبار على خلفية اغتيال ابو مهدى المهندس وسليمانى من قبل طائرات أمريكية مسيرة صباح اليوم".
وأضاف أن "المناطق الغربية لأول مرة تشهد مثل هذا التحليق من الطيران الكثيف للقوات الأمريكية، والتى تضم عددا من قواعد القوات الأمريكية"، مبينا أن" الطيران الكثيف رافقه قيام قوات برية أمريكية بعمليات استطلاع للمناطق الصحراوية القريبة من مواقعها تحسبا لأى طارئ".
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