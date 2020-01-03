شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إصابة 18 عسكريا فى مواجهات مع محتجين أثناء فتح الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الجيش اللبنانى إصابة 18 عسكريا من صفوفه، أثناء قيام وحدات الجيش بفرض الأمن وإعادة فتح الطرق التى قطعها محتجون فى عدد من المناطق فى إطار التظاهرات والاحتجاجات التى يشهدها لبنان، فى ما تم إلقاء القبض على 4 أشخاص لإثارتهم الشغب، وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان لها اليوم – أن عددا من الشبان أقدموا على رشق عناصر دورية من القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات الفارغة أمام شركة الكهرباء فى منطقة دير عمار (شمالى البلاد) أثناء تنفيذ عملية تأمين المنطقة، الأمر الذى أدى إلى إصابة 12 عسكريا بجروح مختلفة وتعرض نوافذ 3 آليات عسكرية للتحطم.



وأضاف الجيش اللبنانى أن عسكريا واحدا قد أصيب أثناء إعادة فتح الطريق لتسهيل حركة التنقل فى منطقة البداوى (شمالا) حيث رد المعتصمون برشق عناصر القوة العسكرية القائمة على التنفيذ بالحجارة، الأمر الذى أدى أيضا إلى تعرض بعض أجهزة الاتصال العسكرية للتحطم.



وأشار الجيش إلى تعرض 5 من العسكريين للإصابة بجروح مختلفة أثناء ضبط 4 أشخاص أثاروا الشغب على خلفية عملية إعادة فتح أوتوستراد نهر الكلب (بمحافظة جبل لبنان) الذى قطعه المحتجون بواسطة عوائق مختلفة وعبر افتراش الطريق، لافتا إلى أن المضبوطين رشقوا قوات الجيش بالحجارة وضُبط بحوزتهم أجهزة اتصال لاسلكية وآلات حادة ومفرقعات نارية كبيرة كانوا بصدد استعمالها فى مواجهة عناصر الجيش.