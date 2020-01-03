شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يقذفون جنازة رمزية لقاسم سليمانى بالأحذية فى الناصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية الحدث، منذ قليل، مقطع فيديو لقيام متظاهرين عراقيين فى الناصرية بتنظيم جنازة رمزية لتشييع جثمان قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، الذى لقى مصرعه أثناء سير موكبه فى أحد شوارع بغداد قادما من المطار صباح اليوم الجمعة، حيث قام المحتجون برشق تابوته الرمزي بالأحذية تعبيرا عن غضبهم من النفوذ الإيرانى فى العراق ومحاولة إيران عرقلة الحراك الثورى فى بغداد وإفشال الاحتجاجات الشعبية.

وكانت قد أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها أنه سيتم غدا السبت تشييع جثمان أبى مهدى المهندس وباقي القتلى في بغداد نقلا عن الحشد الشعبى.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى أدان إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال أبى مهدى المهندس وقاسم سليمانى وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

وأكد عبد المهدى، فى بيان صحفى، أن اغتيال قائد عسكرى عراقى يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا، وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.

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جنازة رمزية لسليمانى فى العراق



قذف نعش سليمان بالأحذية فى جنازة رمزية

واتهم عبد المهدى الإدارة الأمريكية بخرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

وكان الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلن فى بيان، اليوم، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح اليوم الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.