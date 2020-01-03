بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بخفض التصعيد مع إيران

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، التزام بلاده بخفض التصعيد مع إيران، عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني بغارة جوية في العراق.

وقال بومبيو، في سلسلة تغريدات على تويتر، "تحدثت اليوم (الجمعة) مع مستشار الدولة الصيني يانغ جيتشي، لبحث قرار الرئيس دونالد ترامب، بالقضاء على سليماني، ردًا على تهديدات وشيكة ضد حياة الأمريكيين".

وتابع "أؤكد مجددًا التزامنا بخفض التصعيد".

ولفت الوزير الأمريكي، أنه بحث أيضًا الأمر نفسه مع وزيري الخارجية البريطاني، دومينيك راب، والألماني، هايكو ماس.

وأعرب عن امتنانه بأن حلفاء الولايات المتحدة "يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي يشكلها فيلق القدس الإيراني.

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وفجر الجمعة، أكدت الولايات المتحدة، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وقتل إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.

واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.

ويأتي هذا التصعيد بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد، الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين بجروح، في محافظة الأنبار (غرب).

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