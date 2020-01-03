للمرة الثانية.. تعليق الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد سقوط قذائف

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت إدارة مطار معتيقية الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، للمرة الثانية، الجمعة، توقف الملاحة الجوية بالمطار.



وقال مدير مطار معتيقية الدولي لطفي الطبيب، في تصريح مقتضب للأناضول، إنه "تم تعليق الملاحة الجوية بالمطار ولا تزال متوقفة حتى الساعة (13:20 ت.غ)".



وفي السياق ذاته، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، أن "القصف تجدد على المطار باستهدافه بأربعة صواريخ".



وأضافت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن قصف ميليشيات خليفة حفتر "تسبب حالة من الهلع للمسافرين والموظفين".



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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات "الوفاق"، توقف الملاحة بمطار معيتيقة، جراء استهدافه من طرف ميليشيات حفتر بأكثر من 20 صاروخ "غراد".



وأوضحت في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر حتى فجر الجمعة".



وأشار البيان إلى أن "القصف العشوائي أجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار على ترك منازلها".



وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران حفتر.

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