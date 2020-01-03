إيران: واشنطن تجاوزت الخط الأحمر وستلقى رداً حازماً

أنقرة/ أحمد دورسون/ الخليج 365

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن الولايات المتحدة تجاوزت الخط الأحمر، وأنها ستلقى رداً حازماً قريباً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ربيعي، الجمعة، للتلفزيون الحكومي حول مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر الجمعة.

وأضاف ربيعي، أن سليماني، هو رمز للقوة الإيرانية، وأن بلاده ترى من حقها الثأر له لحماية كرامتها والدفاع عن نفسها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة باستهدافها الأمن القومي لإيران، ستلقى درساً قاسياً سيتذكره ترامب وكل رؤساء الولايات المتحدة.

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وعقب صلاة الجمعة، شهدت العديد من المدن الإيرانية، تظاهرات منددة باغتيال سليماني، في قصف أمريكي على طريق مطار بغداد.

وهتف المتظاهرون بهتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وتهدف الضربة الأمريكية إلى ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.