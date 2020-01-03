غزة.. مئات الفلسطينيين يشاركون في مسيرة نصرة للقدس والأقصى

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

شارك مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، الجمعة، في مسيرة نصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وردد المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة "حماس" غربي مدينة غزة، هتافات داعمة للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، منها "لبيك يا أقصى"، و"على القدس رايحين شهداء بالملايين".



وعلى هامش المسيرة، قال القيادي في "حماس"، فتحي حماد: "تخرج الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة دعما للقدس والأقصى في وجه مخططات الاحتلال هناك".



وأضاف أن "العدو (إسرائيل) لا يفهم إلا لغة القوة (..)، والقدس أمانة في أعناقنا والدفاع عنها واجب مقدس وسنعمل بكل السبل لدعم صمود المقدسيين".



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وتابع: "في حماس نعد العدة و القوة من أجل تحرير الأقصى، وليعلم الاحتلال أننا سنفرض معادلاتنا بكل قوة مهما كان الثمن والتضحيات فحقوقنا لا يمكن أن تخضع للمساومات وستسقط كل المؤامرات".



وأكد حماد رفض حركته لـ"التطبيع العربي والإسلامي" مع إسرائيل.



وطالب الشعوب العربية والإسلامية، بـ"إعلان النفير العام و المضي قدما لتحرير القدس والأقصى ورفض كل مخططات تقسيمه وتهويده والوقف بجانب الفلسطينيين".



والثلاثاء، قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خلال 2019، بلغت 29 ألفاً و610 متطرفا".



ولفت الخطيب إلى أن عمليات الاقتحام تمت "تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد".

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