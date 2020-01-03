الجامعة العربية تلتزم الصمت حيال ما يجري في العراق‎

إسطنبول/ الخليج 365- يأتي صمت الجامعة، بعد عقدها الثلاثاء اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بشأن الأزمة الليبية ورفضها التدخلات الخارجية

- سبق أن خص الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، "التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".





التزمت الجامعة العربية، الصمت حيال حادث اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعراق.

ويأتي صمت الجامعة، بعد عقدها الثلاثاء اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بشأن الأزمة الليبية.

وسبق أن خص الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، "التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".

ولقي موقف أبو الغيط استنكار الدوحة، الجمعة، حيث أشارت الخارجية القطرية في بيان إلى أن تصريح أمين الجامعة "يخالف نص القرار الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثاء والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا".

كما التزمت دول مجلس التعاون الخليجي الصمت تجاه اغتيال قائد "فيلق القدس".

Advertisements

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية إلى "ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني في غارة أمريكية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين بجروح، في محافظة الأنبار (غرب).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.