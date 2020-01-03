النفط العراقية: موظفون أمريكيون يغادرون الحقول دون تأثير على الانتاج والتصدير



بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أكدت وزارة النفط العراقية الجمعة مغادرة موظفين أمريكيين يعملون في شركات النفط بالبلاد، لكنها قالت إن "عمليات الانتاج والتصدير لم تتأثر."

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن موظفين أمريكيين يعملون في الشركات النفطية غادروا البلاد استجابة لطلب حكومتهم، دون أن تذكر أرقاما محددة.

وأضافت أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتأثر عمليات الانتاج والتصدير"، دون توضيح.

وكان مصدر في شركة نفط البصرة المملوكة لبغداد قد أبلغ الخليج 365 في وقت سابق اليوم بأن موظفين أجانب يعملون في شركات النفط غادروا البلاد عبر مطار البصرة الدولي.والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.5 ملايين برميل يوميا' ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.



Advertisements

وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت رعاياها إلى مغادرة العراق "فورا" بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.