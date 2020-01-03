ألمانيا: الضربة الأمريكية على سليماني رد فعل على استفزازات إيران

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن الضربة الأمريكية في العراق التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.
وأضافت أولريك ديمر خلال مؤتمر صحفي حكومي اعتيادي “كان التحرك الأمريكي رد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي تتحمل مسؤوليتها إيران”.
وقالت “نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران في المنطقة. نقف أمام تصعيد خطير”، مضيفة أن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر.
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