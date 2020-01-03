صحيفة الخليج الإلكترونية انا العراق ..

انا لست كلام ..

انا غيرة في الانسان ..

انا هيبة وفي السماء ..

ليس حديث وبرهان لسان ..

خير عقل وميزان ..

تأريخ ذابح للعدوان ..

شهادة شعوب واقلام ..

الان ..

عراق وحب وانغام ..

سفينة نبحر بها للامام ..

حديث بقلم الميزان ..

وفي العقل وبرمجة العنوان ..

خط ورسم لوحة فنان ..

ماء يراقص حجر صنوان ..

وطير الجنحان ..

واعلى السماء نراه ..

وعلى كد السوالف انجمعت ..

وطاح الوفه والقهر كاتله ..

انه العرفت روحي بالالوان ..

وفكست لون بيه ..

انه المحد يندك بيه ..

انا العراق .. بقلم :- ” ضرغام الدين علي “

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