دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مدير HBO السابق ينضم إلى آبل لتطوير خدمة بث المحتوى Apple TV+

ينضم ريتشارد بليبلر المدير السابق في شبكة HBO إلى شركة آبل لمساعدتها على تطوير خدمة بث المحتوى الجديدة Apple TV+.

قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مدير شبكة HBO السابق، ريتشار بليبلر، سيعزز خدمة بث المحتوى Apple TV+ خاصتها والتي انطلقت مؤخرًا، بتوقيعه عقدًا مع آبل لمدة 5 أعوام لتطوير المحتوى الخاص بالخدمة عبر شركته الخاصة Eden Productions.

كان بليبلر قد ترك الشبكة في بداية 2018 بعد مسيرة امتدت 25 عامًا مع بداية عملية استحواذ مجموعة WarnerMedia عليها.

ليأتي بعدها وينضم لآبل لإنتاج الأعمال المرئية بطريقته الخاصة، بعد أن حرمته صفقة الاستحواذ على HBO من استمرار ذلك معها.

يُعد بليبلر من أهم الشخصيات التي ساهمت في تحويل HBO لشبكة رئيسية حول العالم في إنتاج الأعمال التلفزيونية، حيث كان له الفضل في ظهور أعمال مثل Game of Thrones الذي أضاف نجاحًا ساحقًا للشبكة، وكذلك Big Little Lies، فضلًا عن مساهمته في تحول الشبكة الرقمي لبث محتواها عبر الإنترنت وليس عبر الكابل في الولايات المتحدة فقط.

سيقوم بليبلر بإنتاج أفلام جديدة، مسلسلات، وأعمال وثائقية وفقًا للعقد وعبر شركة الإنتاج الخاصة به Eden Productions حصريًا لصالح آبل.

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كما سيكون أمام منافسة مع شركته السابقة التي تستعد لإطلاق خدمة HBO Max المرئية بدعم Warner Bors. خلال 2020.

يُشار أن عدة مدراء من HBO تركوا الشبكة هذا العام، لذلك ربما نراهم مع بليبلر أو في خدمات بث أخرى قريبًا.

المصدر:

The New York Times

التدوينة مدير HBO السابق ينضم إلى آبل لتطوير خدمة بث المحتوى Apple TV+ ظهرت أولاً على عالم التقنية.