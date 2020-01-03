دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع المزيد من ثلاجات إل جي وسامسونج الفاخرة والأكثر ذكاء قادمة في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

سوف تكشف كلاً من سامسونج وإل جي عن أحدث الترقيات لثلاجاتهما الذكية خلال المعرض هذا العام، ومع تطور فكرة المطبخ الذكي زاد اهتمام عملاقي صناعة الأجهزة المنزلية بتطوير منتجات المطبخ بشكل عصري ومتوافق مع إنترنت الأشياء.

إل جي InstaView:

سوف تقدم الشركة نموذجان جدد خلال CES 2020 من خط إنتاج InstaView يستخدم كل منهما لوحة أمامية شفافة، مما يتيح رؤية ما بداخلها في قسم الثلاجة الرئيسي دون الحاجة إلى فتح الباب، يمكن أيضاً استخدام نفس الشاشة كشاشة متصلة بحجم 22 بوصة للوصول إلى الأنترنت وتشغيل الوسائط.

كما تضيف ثلاجات InstaView ماكينة صنع الثلج الذكية إلى الجهاز حيث تدعي الشركة أنها أول ثلاجة تنتج ثلجاً كروياً والتي يبلغ حجم كل منها 2 بوصة تذوب بشكل أبطئ من الثلج العادي وتقلل من تخفيف المشروبات مثلجة.

وعلى جانب آخر هناك الجيل التالي من InstaView ThinQ والذي يكون بامكانها تعقب ما تم إضافته أو إزالته من الثلاجة كما يمكنها أيضاً اقتراح الوجبات المحتملة بناء على تلك المكونات، كما تقوم بتذكيرك بشراء المزيد عند النفاذ، كلا النموذجين يستخدم أنظمة الصيانة التنبؤية والتي تطلق التحذيرات في حالة حدوث مشكلة محتملة مثال الأرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

ثلاجات سامسونج Family Hub

سوف تقدم سامسونج تحديثاً لثلاجات Family Hub مع إصدار جديد مع الشاشة التي تعمل باللمس، تحتوي الثلاجة على كاميرات داخلية للتعرف على المكونات واقتراح الوصفات كما يمكنها أيضا تشغيل الوسائط وتصفح الأنترنت.

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من خلال التحديث الجديد تقول سامسونج أن الثلاجات الجديدة ستكون أكثر تركيزاً بشكل فردي مع مراعاة التفصيلات الغذائية والتوصل إلى خطة وجبات مدتها اسبوع كامل مع قائمة تسوق لأي شيء تحتاجه، وبالإضافة لنظام ذكاء صناعي جديد للتعرف على الصور وتشغيل الأفلام والوسائط،

وسوف تقدم الشركة ميزة Family Board وهو بمثابة لوحة عائلية افتراضية على الشاشة لمشاركة الصور العائلية والأحداث ومقاطع الفيديو ويمكن مزامنته مع الهاتف. كما ستضيف الشركة ميزة SmartView لتتمكن من مزامنته التحديثات من منصات التواصل الإجتماعية المختلفة من خلال الهاتف أو المزامنه مع تلفزيون سامسونج، كما ستضيف ميزة SmartThings Video لتتمكن من المزامنة والأتصال مع كاميرات المراقبة ونقل الصورة وأيضاً للتواصل مع الأدوات الذكية الاخرى بالمنزل مثل الأضاءة، الأقفال، الأجراس وغيرها.

وتقول الشركة ان الثلاجات الجديدة سوف تتوافر في الربيع المقبل.

المصدر

هذا الموضوع المزيد من ثلاجات إل جي وسامسونج الفاخرة والأكثر ذكاء قادمة في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.