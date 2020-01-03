فورتنايت تستمر كأكثر الألعاب تحقيقًا للإيرادات رغم التراجع في 2019

تستمر لعبة فورتنايت “Fortnite” كأكثر الألعاب تحقيقًا للأرباح في العالم لكن تلك الأرباح كانت أقل من العام الماضي.
تمكنت لعبة فورتنايت “Fortnite” من تحقيق إيرادات وصلت 1.8 مليار دولار أمريكي في 2019 كأكثر الألعاب تحقيقًا للإيرادات خلال العام، لكنها في نفس الوقت شهدت تراجعًا بنحو ربع القيمة مقارنة مع عام 2018 التي وصلت حينها 2.4 مليار دولار. لتؤكد اللعبة مجددًا اهتمام المستخدمين بالرغم من وجود ألعاب رئيسية منافسة مثل PUBG و Call of Duty Mobile.
وتأتي هذه الاحصائيات وفقًا للتقرير الجديد من الشركة المتخصصة في الأبحاث، SuperData، والذي شمل الألعاب المتاحة للعب مجانية أو مدفوعة.
اللعبة تمكنت من البقاء في الصدارة بفارق نحو 200 مليون دولار عن أقرب منافسيها المتمثلة في Dungeon Fighter Online.
ربما تستمر اللعبة في الصمود بالمقدمة خلال الفترة القليلة القادمة بوجود ألعاب منافسة كثيرة خاصة مع شراكاتها مع النجوم والشركات المنتجة لترخيص شخصيات وأشكال جديدة، لكنها ربما عليها الحذر من القادمين من الخلف والمزايا التي يقدموها.
المصدر:
The Verge
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