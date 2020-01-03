شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب تونس بمجلس الأمن: سنكون صوت العالم العربى والقارة الأفريقية لحل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب جمهورية تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مضيفا: "ستعمل تونس على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة، ولاسيّما تلك التي تشهدها الشقيقة ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتسلمت جمهورية تونس رسميًا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019.

وأضاف البعتي خلال كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن: "أعرب عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بتمثيل تونس في هذا الحفل الذي يعطي إشارة انطلاق عضويتها بمجلس الأمن بكل ما يحمله ذلك من دلالات عميقة."

Advertisements

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تتولى بها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين.

وقال البعتي إن بلاده نجحت في تثبيت أسس مسارها الديمقراطي، وهي تتمسك بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف "ستحرص تونس في هذا الإطار على الانخراط في كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ومنع اندلاعها، وتخفيف المآسي الإنسانية وتكريس حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف."

وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة.

وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا وسانت فنسنت والجرينادين إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.