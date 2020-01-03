«كلمة» و«أدنوك» ينظمان خمسة معارض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مشروع «كلمة» للترجمة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، خمسة معارض في الشركات التابعة لها، ضمن مبادرة كلمة «ندعم القراءة»، خلال الفترة من 5 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

ويقام المعرض الأول في مجمع الشيخ خليفة للطاقة 1 من 5 حتى 9 يناير، وتستضيف شركة «أدنوك» البرية المعرض في الفترة من 12 حتى 16 يناير، فيما يقام المعرض الثالث في أدنوك البحرية في الفترة من 19 حتى 23 يناير، أما المعرض الرابع فيستضيفه مبنى «أدنوك» الرئيسي في الفترة من 26 حتى 30 يناير، ويستضيف مجمع الشيخ خليفة للطاقة 2 المعرض في الفترة من 2 حتى 6 فبراير.

وتشكل هذه المعارض منصة ثقافية مثلى للاطلاع على أحدث إصدارات مشروعي «كلمة» للترجمة و«إصدارات»، وتسليط الضوء على أهمية الكتاب والقراءة ودوره البارز في تطور الإنسان وتعلمه وانفتاحه على الآخر.

ويعرض مشروعا «كلمة» للترجمة و«إصدارات» مجموعة متنوعة من أحدث الإصدارات في مختلف المجالات الأدبية، من بينها الرواية، والتاريخ، والسياسة، والكتب المتخصصة بالفن والمسرح والشعر، وكتب الأطفال والناشئة.