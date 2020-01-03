مهرجان الشيخ زايد يدخل «جينيس» بكتابة كلمة بالألعاب النارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبل مهرجان الشيخ زايد، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، العام الجديد 2020 بأضخم ألعاب نارية كسرت الرقم العالمي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث حصل المهرجان على شهادة رسمية من ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية تفيد بتحطيم الرقم القياسي العالمي لكتابة أكبر كلمة بالألعاب النارية.

واكتظ المهرجان بالعديد من الزوار من الأسر والعائلات توافدوا منذ الساعة الثانية ظهراً للاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد 2020 وسط الاحتفالات والاستعراضات الفنية والفلكلورية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية والاستمتاع بمشاهدة أضخم عرض ألعاب نارية استمر 30 دقيقة متواصلة.

وشهدت منطقة المهرجان وأجنحته وممراته زحاماً شديداً لعشرات الآلاف من الزوار الذين جاؤوا للمهرجان من كافة إمارات ومدن الدولة والدول المجاورة للاحتفال بليلة رأس السنة في أجواء عالمية، الأمر الذي اضطر المنظمين إلى إغلاق بوابات الدخول في أوقات متفاوتة لتخفيف الأعداد داخل منطقة المهرجان إلى أن يجدوا مساحة ومتنفساً لاستيعاب أعداد أخرى من الزوار.

واستمتع عشرات الآلاف من الزوار بليلة احتفالية لا تنسى، حيث بدأت الاحتفالات من الساعة 8:00 بالحفل الغنائي الكبير الذي أحياه «صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي، والفنانان صالح سعيد وعمر سهيل، حيث استقبلت منطقة الحفل الآلاف من زوار المهرجان الذين استمتعوا باحتفالات ليلة رأس السنة في أجواء رائعة لا تنسى.

كما استمتع الزوار بالعروض الضوئية المائية ثلاثية الأبعاد وعروض الليزر المبهرة التي زينت نافورة الإمارات، وبعشرات الاستعراضات والفقرات الفنية في كافة أجنحة وساحات وممرات المهرجان، قدمتها عشرات الفرق الفنية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية المشاركة في المهرجان، لتتحول منطقة المهرجان ليلة رأس السنة إلى كرنفال فني عالمي.

وعملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بوضع خطة شاملة ضمنت تيسير حركة المرور من وإلى الطرق المؤدية إلى المهرجان بكل سلاسة وسهولة ويسر.