الألعاب النارية تزين سماء دبي كل ليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزين عروض الألعاب النارية سماء دبي كل ليلة خلال الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق في مختلف أنحاء الإمارة وسط أجواء احتفالية على مدار أيام المهرجان.

تشهد دبي أكثر من 50 عرضاً للألعاب النارية حتى نهاية المهرجان، وذلك في عدد من أهم وجهات التسوّق والترفيه حول المدينة مثل «برواز دبي» و«ذا بييتش» و«السيف» و«دبي فستيفال سيتي مول» و«لامير» و«ذي بوينت».

يزداد «برواز دبي» تألقاً خلال المهرجان مع عروض ضخمة للألعاب النارية كل جمعة في الساعة السابعة والنصف مساء، بينما سيكون زوار دبي «فستيفال سيتي مول» على موعد مع عروض الألعاب النارية بدءاً من غد وحتى الأربعاء المقبل في الثامنة مساء، كما يقدم في نفس الفترة «ذي بوينت» في «نخلة جميرا» عرضاً خاصاً في التاسعة مساء.

وتقدم مجموعة من أبرز وجهات «مِراس» عروضاً خلابة للألعاب النارية خلال المهرجان، تقدم «ذا بييتش» عرضاً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الثامنة والنصف مساء، إضافة إلى عرض يومي من 18 حتى 22 يناير الجاري، بينما تقدم «لامير» عرضاً كل خميس وجمعة في التاسعة والنصف مساء، إضافة إلى عرض يومي من 11 حتى 15 يناير الجاري، فيما يكون زوار خور دبي على موعد مع عروض الألعاب النارية في «السيف» كل خميس وجمعة في العاشرة والنصف مساء طول فترة المهرجان. وتشهد هذه الوجهات عروضاً ضخمة للألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان وسيكون سكان وزوار المدينة على موعد مع ثلاثة عروض يومية من 30 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل إلى جانب عرض إضافي في «برواز دبي» يوم 31 يناير الجاري.

تقدم عروض الألعاب النارية برعاية مجموعة الزرعوني.



صفقات يومية على أشهر العلامات التجارية



عشّاق التسوّق على موعد مع مفاجآت يومية خلال المهرجان، إذ تقدّم العديد من المتاجر حول المدينة صفقات حصرية على عدد من العلامات التجارية الشهيرة.

انطلقت مفاجآت المهرجان أمس وتستمر حتى 26 يناير الجاري، وتشمل عروضاً حصرية تستمر ليوم واحد في أحد مراكز التسوّق، وتتوفر العروض بدءاً من 10 صباحاً حتى نفاد الكمية. ويتم الكشف عن الصفقة اليومية قبل 24 ساعة من توفرها، ويمكن للزوّار والمقيمين الحصول على تفاصيل هذه الصفقات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان.