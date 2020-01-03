محمد بن زايد: باكستان عمق استراتيجي للخليج العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، العلاقات الإماراتية - الباكستانية وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس في إسلام آباد.

وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشبه القارة الهندية والعالم الإسلامي، فضلاً عن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر حولها.

وفي بداية اللقاء، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمران خان والشعب الباكستاني الصديق بمناسبة العام الجديد، متمنياً أن يكون 2020 عام خير وسلام وتنمية في باكستان والعالم كله. وأكد سموه عمق العلاقات وأواصر الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية.. منوهاً سموه بأن جمهورية باكستان الإسلامية دولة لها ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين، إضافة إلى أنها تعد عمقاً استراتيجياً لمنطقة الخليج العربي، خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية والاجتماعية العميقة التي تجمع بين الجانبين منذ مئات السنين.

وشدد سموه على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار والحوار في منطقة شبه القارة الهندية، بما يعود بالخير على شعوبها، مضيفاً أن هذه المنطقة لها أهميتها الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم فضلاً عن منطقة الخليج العربي.

وأشار سموه إلى أن باكستان ركن أساسي من أركان العمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً دعم الإمارات للمنظمة والدور المهم الذي تقوم به لخدمة قضايا العالم الإسلامي.

وأشاد سموه بموقف باكستان الحريص على وحدة منظمة التعاون الإسلامي، كونها الإطار المؤسسي الجامع للدول الإسلامية حول العالم، والذي يجسد القيم الإسلامية التي تدعو إلى التعاون والسلام والتعارف ونبذ الكراهية والتطرف والعنف أياً كان مصدرها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «وصلت إلى إسلام آباد، وبحثت مع الصديق عمران خان، رئيس وزراء باكستان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

من جانبه، رحب عمران خان بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لسموه، وعبر عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والنماء خلال العام الجديد، مؤكداً قوة علاقات بلاده بدولة الإمارات وخصوصيتها.

وعبر عمران خان عن تقديره الكبير للدعم الإماراتي لاقتصاد باكستان وعملية التنمية في البلاد بشكل عام، وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام، مشيراً إلى أن سموه يقوم بدور محوري في دعم التنمية والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام عمران خان مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل أمس إلى إسلام آباد، حيث كان عمران خان في استقبال سموه في مطار نور خان العسكري. (وام)