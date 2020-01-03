معلم يبتكر برنامجاً لمعالجة التمـرد والتنمر المدرسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

ابتكر أحمد بن يعقوب البلوشي، معلم مهارات حياتية بوزارة التربية والتعليم، ومربي أطفال، برنامجاً لمعالجة مخاطر التمرد والتنمر المدرسي، عبر مشروع بحثي، ضمن أفضل 14 مشروعاً مرشحاً للفوز بجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي 2019.

وقال أحمد البلوشي ل ”الخليج 365” إن مشروع «تمكين» عبارة عن برنامج لتدريب اليافعين الذين يفتقدون الأمان النفسي والاجتماعي والتربوي في الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، ويكونون عرضة للجنوح والسلبية وضعف المهارات الاجتماعية، موضحاً أن أفراد هذه الفئة يتجنبون البرامج التوعوية، فيما يحاول البرنامج استقطابهم من خلال التعاون مع أولياء الأمور والمدارس ودور الأحداث والجهات الأمنية المعنية.

وأضاف أن البرنامج يسعى إلى تدريب وتأهيل جيل جديد له من المهارات القيادية والعلمية والريادية ما يؤهله للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية ورد الجميل للمجتمع، عن طريق تزويدهم بتدريبات وأنشطة الترفيه الجماعي لإكسابهم الثقة والمهارات الحياتية اللازمة لينخرطوا بإيجابية في المجتمع.

وبين أن البرنامج يعالج تأثير الأقران في المدارس، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وغياب القدوة الصالحة، مما يدفع هؤلاء الشباب إلى الانطواء أو العنف أو التمرد على التوجيهات.

وشارك البلوشي بمشروعه في الدورة الرابعة لجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي 2019 والتي من المقرر الإعلان عن الفائزين فيها قريباً، بعدما استعرض 14 فريقاً تأهلوا للمرحلة النهائية بمشروعاتهم في يوم التحكيم للعروض التعريفية للجائزة في مركز أبوظبي للشباب، وكان ضمن الفرق المتأهلة.