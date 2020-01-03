شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «التعرفة المرورية» في أبوظبي خلال الذروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح مركز النقل المتكامل في أبوظبي 3 أشهر فترة سماح للمركبات غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية دون احتساب أية مخالفات، حيث تم تفعيل منظومة التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي أمس الخميس، وشهد الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي توقفاً استمر طوال اليوم، فيما يخص تسجيل المركبات المرخصة من خارج إمارة أبوظبي بالنظام، وأكد أن توقف خدمة تسجيل المركبات يرجع للضغط الشديد الذي شهدته لدخول عدد كبير من المستخدمين في وقت واحد للحصول على الخدمة.

وأكد المركز ل«الخليج» أن الخدمة عادت للعمل بشكل سلس في وقت متأخر من المساء دون ورود شكاوى أخرى، مشيراً إلى أن نظام التعرفة المرورية تم تفعيله أمس خلال أوقات الذروة من الساعة 7:00-9:00 صباحاً، ومن 5:00-7:00 مساء حيث سيتم استثناء يوم الجمعة من الرسوم، بحيث تكون بواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد،حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب الرسوم المسجلة لتسديد رسوم العبور وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل.

وتم تطبيق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح.

وحرصاً منهما على تعزيز وسائل النقل البديلة، وتوفير خيارات تنقل جديدة وسهلة قبيل تطبيق نظام التعرفة المرورية، أعلنت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل مؤخراً عن عدة مبادرات، شملت تطوير وتوسعة شبكة النقل بالحافلات العامة.