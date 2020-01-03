شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: لا بد من تغليب الحكمة على التصعيد فى ظل التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنه فى ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد.

وقال، عبر حسابه على "تويتر"، "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الإنفعال".

وكان قرقاش، قد أكد فى وقت سابق أن المنطقة تعانى من حكومات تسعى لزيادة نفوذها وهو ما نتج عنه خطاب متطرف ومتأجج، وأضاف، "ابتليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، جهود مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادى والبناء الاجتماعى..خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلا".

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أضاف أن العالم الإسلامى لا يمكنه النهوض بدون الحضور العربى وبغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف.

وتساءل قرقاش "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامى بغياب الحضور العربى؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟"

وعن الأزمة القطرية أكد، أن مشكلة دولة قطر تكمن فى داخلها وفق سياسات الأسرة الحاكمة وأميرها تميم بن حمد، وأنها لا تتحرك خطوة للأمام لإحداث إصلاح فى سياساتها إلا وتعقبها بخطوات متتالية تفسد ما تقدم عليه من خطوات نحو الطريق الصحيح.