شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقية: موظفون أمريكيون يغادرون شركات نفطية بالبصرة بعد اغتيال سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن بعض المواطنين الأمريكيين العاملين لدى شركات النفط الأجنبية فى مدينة البصرة النفطية يغادرونها،وقالت الوزارة فى بيان إن حقول النفط فى أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات، يغادر بعض موظفى شركات النفط الأمريكيين بعد أن ناشدت الولايات المتحدة مواطنيها مغادرة العراق بعد ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد قتلت قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى والقيادى فى قوات الحشد الشعبى العراقية أبو مهدى المهندس.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن الضربة الأمريكية فى العراق التى قتلت قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية،وأضافت أولريك ديمر خلال مؤتمر صحفى حكومى اعتيادى "كان التحرك الأمريكى رد فعل على سلسلة من الاستفزازات العسكرية التى تتحمل مسؤوليتها إيران، وقالت "نتابع أيضا بقلق بالغ أنشطة إيران فى المنطقة. نقف أمام تصعيد خطير"، مضيفة أن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر.