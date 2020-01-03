شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة السلام لإقامة معرض للسيرة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة ديوان مساجد إندونيسيا توقيع اتفاقية تفاهم مع مؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة، بحضور الشيخ الدكتور ناصر الزهرانى، مؤسس المشروع الإنسانى العالمى "السلام عليك أيها النبي" بمكة المكرمة، وبحضور الفريق شفر الدين نائب رئيس اتحاد المساجد الإندونيسية، وذلك فى إطار إتمام إنشاء المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، لبحث تصميم المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي وجه أمين رابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى بإقامته بدعم وإشراف الرابطة بعد أن وقع مع رئاسة ديوان مساجد إندونيسيا اتفاقية التفاهم لإقامة هذا المعرض الحضاري العالمي بإندونيسي، ليكون الفرع الأول لمقره الرئيسي بالمدينة المنورة، كما تم بحث جدول العمل للمشروع.

السلام عليك أيها النبي هو مشروع علمي عالمي، عصري تجديدي، إنساني حضاري انطلق من المملكة العربية السعودية، رسالته التعريف بالنبي محمد، وبرسالته السّامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر الأساليب العصرية والتقنيات الحديثة. ويقدم المشروع - عددًا من الأقسام الكبرى منها: جامعة السلام عليك أيها النبي، ومعرض ومتحف السلام عليك أيها النبي، الذي يُعرض فيه من خلال شاشات عرض ضخمة ومجسمات بالحجم الطبيعي، لكل ما ورد ذكره في القرآن الكريم والسيرة النبوية من أدوات، ومقتنيات، وملابس، وغيرها، تحاكي ما كانت عليه في عهد النبي محمد، وموسوعة وقناة السلام عليك أيها النبي الفضائية.

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وكان قد حصد المتحف الدائم لمشروع "السلام عليك أيها النبي"، المشروع الإنسانى العالمي، المقام بمكة المكرمة،جائزة "أفضل متحف خاص فى الخليج" ، نظرًا لما يتمتع به المتحف من أفكار مبتكرة وتقنيات حديثة فى طرق العرض للسيرة النبوية الشريفه والتعريف الشامل بالنبى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وشريعته السمحه وتوثيق وتقريب الزمن الذى عاش فيه صلى الله عليه وسلم حتى لكأنك تراه وكأنك معه إضافة إلى مجسمات وخرائط ورسومات توضيحية ووسائل تعليمية تختصرالمعلومة وتبعث المتعة.