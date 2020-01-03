الرئيس العراقى يندد بالضربة الجوية الأمريكية ويحث على ضبط النفس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الجمعة بالضربة الجوية الأمريكية فى مطار بغداد الدولى التى أسفرت عن مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى وحث جميع الأطراف على ضبط النفس، وقال صالح فى بيان إن العراق يتعين أن يغلب مصلحته الوطنية وأن يتجنب ويلات ومآسى النزاعات المسلحة التى أنهكته على مدى أربعة عقود.
وأكدت وزارة النفط العراقية أن المواطنين الأمريكيين العاملين لدى شركات النفط الأجنبية هم فقط من غادروا البصرة بطلب من الحكومة.
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