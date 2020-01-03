المعارضة السورية تصف سليماني بـ"مجرم حرب" والنظام يدين مقتله

إسطنبول/الخليج 365

وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني بأنه "مجرم حرب"، ارتكب الكثير من المجازر وهجّر ملايين السوريين.

وجاء في بيان الائتلاف حول مقتل سليماني بغارة أمريكية: "مقتل قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني الذي قاد وشارك في ارتكاب المجازر وتهجير ملايين السوريين؛ يمثل نهاية لواحد من أبرز مجرمي الحرب المسؤولين عن ملف الجرائم في سورية، وفي المنطقة بشكل عام".

وأشار البيان أنّ "سليماني لعب دورا محوريا في تأزيم الأوضاع في سوريا، وأنّ خروجه من دائرة التأثير، بمثابة أمل للسوريين في بداية النهاية للميليشيات الطائفية الإجرامية في بلدهم".

وبالمقابل أدانت وزارة خارجية النظام السوري، بأشد العبارات ما أسمته "الإجرام الإمريكي" بحق سليماني و أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وذلك بحسب وكالة أنباء النظام السوري (سانا)

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وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني، في غارة أمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.