فيديو.. عراقيون ينزلون لميدان التحرير "ابتهاجاً" بمقتل سليماني

بغداد/ حيدر قره ألب/ الخليج 365
أظهر مقطع فيديو، الجمعة، فرحة مجموعة من العراقيين في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد، بعد سماعهم نبأ مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر فرحة مجموعة من العراقيين في ساحة التحرير رافعين أعلاما عراقية، مرددين هتافات ابتهاجا بمقتل سليماني.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، في غارة أمريكية على مطار العاصمة العراقية بغداد.
وأشار إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مروحية أمريكية.
وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
واتهمت الوزارة، سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وهدفت الضربة الامريكية لردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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