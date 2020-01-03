نصر الله: القصاص من قتلة سليماني مسؤولية مقاومي العالم

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، إن القصاص العادل من قتلة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، مسؤولية كل المقاومين في العالم.

جاء ذلك في بيان أصدره نصر الله، تقدم فيه بالتعزية إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مقتل سليماني، جراء قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارته على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف نصر الله: "هنيئا له (سليماني) الشهادة، أنا أغبطه على هذه الشهادة العظيمة، وعلى هذه العاقبة الحسنة".



وشدد على أن "القصاص العادل من قتلته المجرمين، سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم".

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وتابع نصر الله: "نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه، وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات".

ولفت إلى أن "القتلة الأمريكيين لن يستطيعوا تحقيق أي من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه".

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية إلى ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.