العراق.. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، بعد توقفها لساعات جراء استهداف ميليشيات خليفة حفتر للمطار ومحيطه بأكثر من 20 صاروخ "غراد".
وفي وقت سابق، ذكرت قوات "الوفاق" الوطني في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر حتى فجر الجمعة".
وأشار البيان إلى أن "القصف العشوائي أجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار إلى ترك منازلها".
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران حفتر.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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